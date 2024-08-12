Депутат Госдумы раскритиковал российских военных за организацию обороны в Курской области

Депутат Госдумы Андрей Гурулев раскритиковал российское военное командование за организацию обороны границы в Курской области и плохое обеспечение располагавшихся там воинских подразделений. Пост об этом он опубликовал в своем телеграм-канале.

В нем депутат пишет, что из Курской области родом его жена, поэтому после начала украинского вторжения в регион ему пришлось поехать туда, чтобы «вывезти стариков».

По словам Гурулева, он видел, как в Курской области оборудуются минные поля. Депутат отметил, что эти минные заграждения не имеют огневого прикрытия, без которого они «не дают эффекта».

«Кто это планировал? Кто об этом думал? Это серьезно. На сегодняшний день невозможно планировать столь серьезные операции без нашего ведома. Я не верю, что не знали о сосредоточении вражеских войск», — добавил Гурулев, имея в виду действия ВСУ по подготовке операции в Курской области.

Он также заявил, что группировка прикрытия госграницы «не имела своих средств разведки» и «в последнюю очередь обеспечивалась всем необходимым». «У нас никто не любит правды в докладах. У нас все хотят слышать, что все хорошо», — посетовал депутат.

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Подразделения ВСУ вошли на территорию Курской области утром 6 августа. С тех пор Минобороны уже несколько раз заявляла, что вторгнувшиеся украинские войска отступили, понеся большие потери, а их дальнейшее продвижение вглубь российской территории не допущено.

Тем не менее бои в регионе продолжаются уже шесть дней, а украинским военным удалось продвинуться вглубь Курской области на десятки километров. Как пишет западная пресса, ссылаясь на источники в украинском командовании, ВСУ задействовали в прорыве тысячи бойцов своих самых боеспособных подразделений, встретив которые российские срочники, охранявшие границу, массово бежали или сдались в плен.

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