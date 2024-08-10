Дугин назвал новые цели для киллера Красикова

Российский философ Александр Дугин назвал людей, которые могли бы стать новыми целями для освобожденного в результате масштабного обмена заключенными Вадима Красикова. На это обратило внимание «Агентство».

В список потенциальных целей для Красикова вошли:

администратор телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ» (его имя Дугин не уточнил, телеграм-канал считается анонимным);

экс-депутат Госдумы Илья Пономарев;

глава СБУ Василий Малюк;

руководитель Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак;

журналист-расследователь Христо Грозев.

«Красиков, дорогой, отдыхайте скорей, у нас так много работы. Вот, например, админ террористического канала “ВЧК-ОГПУ”, радующийся каждой нашей неудаче и публикующий материалы врагов <...> Вообще же думаю, список такой огромный... Так что скорее поправляйтесь или пока расскажите коллегам, как это делается», — написал Дугин.

Красиков вернулся в России в результате обмена заключенными 1 августа. Тогда из российских колоний и СИЗО в Германию и США были вывезены 15 человек, в частности Илью Яшина, Владимира Кара-Мурзу, Сашу Скочиленко, Андрея Пивоварова. Еще один участник обмена — немецкий медик Рико Кригер — был приговорен к смертной казни в Беларуси. В обмен России вернули восемь человек, осужденных в европейских странах и США.

Владимир Путин лично встречал вернувшихся в Россию шпионов и убийц в аэропорту Внуково. Для них расстелили красную дорожку и поставили караул. Вместе с Путиным в аэропорт приехали также его пресс-секретарь Дмитрий Песков, министр обороны Андрей Белоусов, глава ФСБ Александр Бортников и глава СВР Сергей Нарышкин.

Позже в СМИ появилась информация о том, что Вадим Красиков мог участвовать в убийстве губернатора Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Немецкий таблоид BILD со ссылкой на анонимный источник написал, что для Путина Красиков является «символом верного солдата», который отдает долг перед родиной.

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