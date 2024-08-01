Путин лично встретил вернувшихся в результате обмена мошенников и убийцу

В аэропорту Внуково прошла торжественная встреча россиян, освобожденных из заключения в других странах в результате прошедшего 1 августа масштабного обмена. К прибывшему самолету развернули ковровую дорожку, вдоль которой выстроились солдаты президентского полка в парадной форме, а самих заключенных встречали Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков, министр обороны Андрей Белоусов, глава ФСБ Александр Бортников и глава СВР Сергей Нарышкин.

«Мы с вами еще увидимся, поговорим о вашем будущем, а сейчас просто хочу вас поздравить с возвращением домой», — сказал Путин, пообещав представить всех прибывших к государственным наградам.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц выступил перед приездом российских политзаключенных в Кельн. Он рассказал, что он с нетерпением ждет возможности приветствовать их на свободе. Он назвал «трудным» решение о сделке с Россией, поскольку в ходе обмена был освобожден осужденный в Германии за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили Вадим Красиков.

Шольц добавил, что «заинтересованность государства в исполнении приговора была сопоставлена со свободой, опасностью для жизни, а в некоторых случаях и самой жизнью невинно осужденных в России».

Ранее обмен прокомментировал президент США Джо Байден. «Российские власти устроили над [политическими заключенными] показательный суд, приговорили их к длительным срокам заключения без каких бы то ни было оснований… Увидеть своих родственников — это огромное облегчение. Люди по все стране молились, чтобы этот день когда-нибудь настал. Эта сделка стала возможной благодаря усилиям дипломатов и благодаря дружбе», — сказал Байден.

В результате обмена были освобождены восемь россиян, которые находились в заключении в США и нескольких европейских странах. Среди них приговоренные в Словении за шпионаж Артем и Анна Дульцевы, вместе с которыми прилетели двое их детей. А также осужденные за кибермошенничество в США Роман Селезнев и Владислав Клюшин и осужденный за обход санкций и контрабанду американских технологий двойного назначения для оборонного комплекса России Вадим Конощенок.

Кроме того, Владимир Путин обнял прилетевшего Вадима Красикова, которого в Германии приговорили к пожизненному сроку за убийство. Также в Россию вернулись обвиненный в незаконной разведке и сборе данных по заданию России Михаил Микушин и обвиненный в шпионаже Павел Рубцов.

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