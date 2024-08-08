Против осужденного на смерть в Беларуси гражданина Германии возбудили дело на родине

Задержанного властями Беларуси и приговоренного к расстрелу гражданина Германии Рико Кригера на родине ждали следователи, рассказал изданию «Зеркало» соотечественник осужденного Кевин Лик. Кригер и Лик 1 августа стали участниками обмена политзаключенных на шпионов и преступников.

Граждане Германии впервые увидели друг друга в самолете, который вез их из России в Турцию, однако сумели поговорить уже после того, как обмен завершился. Оба бывших политзаключенных оказались в одной немецкой больнице.

В больнице Кригер рассказал Лику об уголовном деле, которое в отношении него возбуждено в Германии. «Он объяснял, что немецкие следователи должны разобраться, это предусмотрено каким-то международным пактом из-за того, что Рико обвинили в терроризме в другой стране», — сообщил Лик журналистам. В рамках уголовного дела у подруги или родственницы Кригера немецкая полиция проводила обыски, добавил бывший политзаключенный.

30-летний Рико Кригер был задержан белорусскими правоохранителями осенью 2023 года. Гражданина Германии обвинили в том, что он пытался вступить в Полк имени Кастуся Калиновского — подразделение Вооруженных сил Украины, состоящее преимущественно из граждан Беларуси. Следствие настаивало, что Кригер по заданию СБУ фотографировал в Беларуси военную технику и солдат, заминировал железнодорожные пути. Среди озвученных на суде в Минске обвинений было обвинение в терроризме. 19 июля правозащитный центр «Весна» сообщил, что суд приговорил гражданина Германии к смертной казни. 30 июля, за пару дней до обмена, Александр Лукашенко помиловал Кригера.

В самолете из России в Турцию Кригер вместе с тремя остальными иностранцами (Эван Гершкович, Пол Уилан и Патрик Шебель) сидел ближе к пилотам, отделенный перегородкой от остальных участников обмена, рассказал «Зеркалу» Лик. Самого Лика, как имеющего кроме немецкого гражданства паспорт Российской Федерации, везли вместе с россиянами. Россиян после приземления в Анкаре выпустили из самолета сразу, а четверых иностранцев, рассказал Лик, отпустили только когда на борт поднялся вышедший из немецкой тюрьмы Вадим Красиков.

Кригер позже, в разговоре в больнице, вспоминал, что его и остальных троих специально держали в самолете. «Рико был уверен, что если бы того (Красикова. — «Холод».) не привели, то, может быть, они на обмен бы и не попали», — пояснил журналистам Лик.

О том, что происходило с ним в Беларуси, Кригер не рассказывал. «Мы ходили по больнице в сопровождении ее сотрудников, он рассказывал про технику, которая там была, говорил, что сам работал в похожем месте, был санитаром», — вспоминал собеседник журналистов «Зеркала». Кригер, по словам Лика, после начала полномасштабного вторжения России хотел поехать в Украину медиком-добровольцем.

Кевин Лик был 17-летним школьником, когда его задержали в России зимой 2023 года. Подростка приговорили к четырем годам колонии за государственную измену. Обвинение настаивало, что школьник наблюдал и фотографировал воинские части в Майкопе.

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