Роман Абрамович настоятельно рекомендовал вывезти тело Навального за границу

Бизнесмен Роман Абрамович через несколько дней после смерти Алексея Навального советовал председателю совета директоров «Фонда борьбы с коррупцией» Марии Певчих вывезти тело убитого политика за рубеж. Об этом она рассказала в интервью телеканалу «Дождь».

Об участии Абрамовича в переговорах по обмену Навального Певчих, по ее словам, узнала вскоре после 16 февраля, дня, когда стало известно о смерти политика. Она рассказала, что попробовала связаться с миллиардером через общих знакомых, но тот в ответ попросил общаться через посредников.

«Единственное сообщение, которое он мне передал — это то, чтобы мы срочно вывозили тело Навального за границу. И он настоятельно рекомендует увезти его тело то ли в Германию, то ли еще куда-то», — сказала Певчих, добавив, что Абрамович не ответил на ее вопросы о переговорах с Путиным по поводу обмена.

Певчих подчеркнула, что этот совет от бизнесмена она получила «в те дни, когда тело Алексея не отдавали» и ответила, что «этого никогда не будет» и тело Навального останется в России.

Также он заверила, что никогда не приняла бы помощь от Абрамовича, если бы тот ее предложил. В качестве причины она назвала тот факт, что участие бизнесмена в переговорах об обмене Навального закончилось «тем, чем закончилось».

Певчих впервые публично сообщила о том, что Навального собирались обменять на сидевшего в немецкой тюрьме сотрудника ФСБ Вадима Красикова, 26 февраля. Тогда же она рассказала об участии Абрамовича в переговорах с Путиным и о том, что именно бизнесмен, вероятно, объяснил ему условия сделки.

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Певчих лично принимала участие в подготовке обмена, сказано в колонке Маши Гессен, которая вышла в The New York Times сразу после состоявшегося 1 августа обмена группы российских политзаключенных на содержавшихся в тюрьмах нескольких стран Европы преступников и шпионов. Журналист-расследователь Христо Грозев сообщил Гессен, что он вместе с Певчих составил изначальный план обмена в январе 2022 года. Позже к реализации плана Грозев сумел подключил представителей Госдепарламента США и сенатора Хиллари Клинтон.

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