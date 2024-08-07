Мизулина ответила на извинения Артемия Лебедева еще большими угрозами

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина отказалась принимать публичные извинения дизайнера и блогера Артемия Лебедева за слова, сказанные им в интервью Юрию Дудю. Она написала об этом в своем телеграм-канале.

Мизулина заявила, что приложит к ранее поданному судебному иску видео с извинениями Лебедева и другие его ролики в VK, в которых он как-либо оскорбил ее за последний год.

«Одно дело критиковать по делу и аргументировать свою позицию. Я к такой критике отношусь хорошо. Другое дело — пулять оскорбления в воздух на большую аудиторию», — пояснила Мизулина.

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Глава «Лиги безопасного интернета» также обратилась к компании VK с несколькими вопросами по поводу деятельности Артемия Лебедева. Она спросила, разделяет ли компания «позицию своего сотрудника относительно деятельности матерей Беслана и гибели Евгения Пригожина». В интервью Лебедев сказал, что организации «Матери Беслана» и «Голос Беслана» «занимаются хуйней», а Пригожина убил Владимир Путин.

В своих извинениях Лебедев отметил, что никогда не хотел оскорблять лично Екатерину Мизулину. В частности, он уточнил, что не называл Мизулину «Пиздулиной». При этом он не стал скрывать, что у него есть ряд претензий к общественной деятельности главы «Лиги безопасного интернета».

«Я в этом месте хотел бы принести извинения, потому что это совершенно не то, что я хотел бы сделать. Я никогда не оскорбляю настолько напрямую людей, а тем более не борюсь с женщинами», — говорит Лебедев на видео, опубликованном в его канале в «VK Видео».

В ходе интервью Юрию Дудю Лебедев назвал «Лигу безопасного интернета» «хуйней на палке» и охарактеризовал деятельность организации словом «инфотерроризм». Он прямо сказал, что деятельность Мизулиной вредна для России и только отпугивает людей от страны.

После выхода интервью Мизулина сообщила, что «Лига безопасного интернета» подала иск против Лебедева и Дудя о защите чести, достоинства и деловой репутации. Мизулина также заявила, что потребует 10 миллионов рублей компенсации за моральный ущерб. Эти деньги она планирует отправить на поддержку семей российских участников войны в Украине.

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