Мизулина хочет отсудить у Лебедева и Дудя 10 миллионов за слова про «хуйню на палке» 

«Лига безопасного интернета» подаст иск о защите чести и достоинства к блогеру Артемию Лебедеву и журналисту Юрию Дудю. Об этом глава организации Екатерина Мизулина сообщила в своем телеграм-канале.

Поводом послужило интервью Лебедева Дудю, в котором блогер заявил, что «Лига безопасного интернета» — это «хуйня на палке», которая занимается «инфотерроризмом».

«Я тоже могу сейчас сказать, что у меня “Лига налепленных пельменей” и идти всех ебать, и рассказывать, как надо себя вести», — сказал во время интервью Лебедев.

Про «Лигу безопасного интернета» речь зашла после того, как Дудь спросил о какой «Пиздулиной» Лебедев говорил в интервью Павлу Шевелеву. На прямой вопрос имел ли он в виду Мизулину, Лебедев не ответил.

«Это эзопов язык для описания турбо-патриотов, которые считают, что они должны говорить, как надо себя вести, что они моральные камертоны. Это люди в таком белом пальто на стороне Кремля», — сказал он.

Мизулина написала, что потребует компенсацию в размере 10 миллионов рублей, не уточнив совокупно или с каждого. По ее словам, эти деньги «будут направлены на помощь семьям участников СВО». Мизулина считает, что в интервью «распространяются сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию “Лиги безопасного интернета”» и ее самой.

Это не первый случай, когда Мизулина угрожает Лебедеву судом. В мае 2022 года она заявила, что «Лига безопасного интернета» будет добиваться привлечения Лебедева к уголовной ответственности за «реабилитацию нацизма». По словам Лебедева, уголовное дело так и не было возбуждено.

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