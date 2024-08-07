Артемий Лебедев извинился перед Мизулиной за слова о «хуйне на палке» и «инфотерроризме»

Дизайнер и популярный блогер Артемий Лебедев принес публичные извинения главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной за слова, сказанные им в интервью Юрию Дудю.

«Когда мы обсуждали Мизулину в беседе с Юрием Дудем, разговор как-то пошел в такую сторону, что могло сложиться ощущение, что я Екатерину оскорбляю. Я в этом месте хотел бы принести извинения, потому что это совершенно не то, что я хотел бы сделать. Я никогда не оскорбляю настолько напрямую людей, а тем более не борюсь с женщинами», — сказал Лебедев в очередном выпуске на своем канале в «VK Видео».

Он добавил, что у него есть ряд претензий к общественной деятельности Мизулиной и своих взглядов на этот счет он никогда не скрывал. При этом, по словам Лебедева, у зрителей его интервью «могло сложиться впечатление», что он называет Мизулину Пиздулиной. «Это совершенно не то, что я имел в виду», — заверил блогер.

«Поэтому я приношу прощение и извиняюсь. Екатерина, ничего личного, не хотел вас оскорблять», — резюмировал Лебедев.

После выхода интервью Лебедева на Youtube-канале Юрия Дудя глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила в своем телеграм-канале, что организация подает против обоих иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Мизулина уточнила, что будет требовать 10 миллионов рублей компенсации морального вреда, которые планирует направить на поддержку семей российских участников войны в Украине.

Мизулина не уточнила, что именно она сочла порочащими ее словами, но, вероятно, речь идет о фрагментах, в которых Лебедев называет «Лигу безопасного интернета» «хуйней на палке», а также отказывается прямо ответить на вопрос, кого он ранее называл «Пиздулиной», но прозрачно намекает, что речь идет о Мизулиной. В том же фрагменте Лебедев сказал, что «Лига безопасного интернета» является «православным шариатским патрулем» и занимается «инфотерроризмом».

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