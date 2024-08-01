Артемий Лебедев назвал «хуйней на палке» «Лигу безопасного интернета» Мизулиной

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев заявил, что «Лига безопасного интернета», возглавляемая Екатериной Мизулиной, — это «хуйня на палке», которая занимается «инфотерроризмом». Об этом он сказал в интервью Юрию Дудю.

Тем не менее блогер не стал признавать, что именно Мизулину он ранее назвал «Пиздулиной» в разговоре с Павлом Шевелевым.

«Я не знаю, что ты подумал. [Отношусь к ней] очень плохо. Потому что ее деятельность вредна для России. Она не помогает, она отпугивает людей от России, создавая ощущение, что она что-то решает, на что-то влияет или вообще у нее есть хоть какая-то должность. А у нее нет никакой должности, потому что ее “Лига безопасного интернета” — хуйня на палке. Я тоже могу сейчас сказать, что у меня “Лига налепленных пельменей” и идти всех ебать, и рассказывать, как надо себя вести», — сказал он.

Лебедев объяснил, что на самом деле «Пиздулина» — это собирательный образ союзника Кремля, который следит за поведением граждан.

«Это эзопов язык для описания турбо-патриотов, которые считают, что они должны говорить, как надо себя вести, что они моральные камертоны. Это люди в таком белом пальто на стороне Кремля. Они типа берут власть в свои руки, типа они такой православный шариатский патруль, который будет всем остальным указывать, где можно пить пиво, как себя нужно вести, какие песни петь, что нельзя делать во время войны, и всякая прочая хуйня. Это собирательный образ таких людей», — сказал он.

В мае 2022 года Екатерина Мизулина заявила, что возглавляемая ею «Лига безопасного интернета» будет добиваться привлечения Лебедева к уголовной ответственности за «реабилитацию нацизма». Поводом послужил пост Лебедева о том, с чего началась Вторая мировая война.

«Пусть идет проверить учебники истории, я здесь при чем? Нет, ничем [эта история не закончилась]. Наверное, следователи пошли полистали учебник истории — хуяк, а там все так и написано. И че делать?» — прокомментировал Лебедев эту историю Дудю. По словам блогера, «нет ничего плохого в том, чтобы знать факты из истории».

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