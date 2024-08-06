СМИ: Кремль решил наказать Хабиба Нурмагомедова за отказ поддержать войну

Чемпион мира по смешанным единоборствам Хабиб Нурмагомедов проигнорировал «настойчивые просьбы» администрации президента высказаться в поддержку российской войны с Украиной, сообщило «Агентство» со ссылкой на человека из окружения спортсмена. Издание утверждает, что власти санкционировали кампанию травли Нурмагомедова в соцсетях и СМИ, создав ему сложности с возвращением в Россию.

Спортсмена, по данным источника издания, безуспешно уговаривали лично глава администрации президента Антон Вайно и его первый заместитель Сергей Кириенко. Нурмагомедов разговаривал с ними, находясь в США. Знакомый Нурмагомедова предположил, что на Кремль могло повлиять заявление Дональда Трампа в интервью подкасту Impaulsive, из которого можно было сделать вывод, что живущий в США Нурмагомедов призывает прекратить войну в Украине.

Нурмагомедов встретился с Трампом во время турнира в Нью-Джерси, где они оба были зрителями. На попавших в сеть видео слышно, как спортсмен попросил политика остановить военные действия в Палестине.

«Он сказал мне: “Надеюсь, вы сможете победить, потому что мы должны остановить войны, остановить убийства”», — заявил потом Трамп, добавив, что речь шла также про войну в Украине. «Думаю, это прекрасно, что Хабиб подошел ко мне с этим: “Мы должны остановить конфликт”», — отметил Трамп.

Кроме того, поводом для публичных нападок пропагандистов на Нурмагомедова стал теракт в Дагестане 23 июня. Среди атаковавших храмы и синагоги в Махачкале и Дербенте был ранее тренировавшийся в принадлежащем Нурмагомедову бойцовском клубе Гаджимурад Кагиров. Владимир Соловьев в своем шоу, не называя имени, осудил «людей, которые хвастаются мышцами и входят в октагон» и не осуждают теракт. «Где они тренировались, где они готовились, они были среди вас или нет?» — задавался вопросом ведущий.

В начале июля стало известно о налоговых претензиях на 311,4 миллиона рублей, которые власти выставили Нурмагомедову. ФНС начала арестовывать счета «контор, из которых Хабиб вышел и оставил близким» еще в мае, писал телеграм-канал Mash. 6 августа было объявлено, что налоговые органы с июля собирались продать с молотка семейный дом Нурмагомедова в Дагестане и автопарк из шести дорогих иномарок.

«Агентство» сообщило, что с начала полномасштабного вторжения в Украину спортсмен избавился от всех своих бизнес-активов в России. Последние связанное с ним юридическое лицо АНО «Центр единоборств имени Хабиба Нурмагомедова» закрылось 20 мая 2024 года. 24 февраля 2022 года спортсмен находился в США.

Издание полагает, со ссылкой на утечки из украинских госорганов, что одной из причин не поддержать войну стали связи Нурмагомедова и его семьи с Украиной. Отец Абдулманап учился в Полтавском кооперативном институте, дядя Нурмагомед был прописан в Полтаве как минимум до 2022 года, а второй дядя Алекс — гражданин Украины. Кроме того, спортсмен, сообщило «Агентство», в начале карьеры выступал за украинский бойцовский клуб.

Хабиб Нурмагомедов является бывшим, но непобежденным чемпионом мира по смешанным единоборствам в легком весе по версии Ultimate Fighting Championship — международной спортивной организации со штаб-квартирой в Лас-Вегасе.

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