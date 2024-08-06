На уроках истории школьники будут изучать биографию Моторолы и других участников войны в Украине

В новом учебном году учителя истории должны будут рассказывать детям о героях России и самопровозглашенной ДНР. Об этом сказано в информационно-методическом письме на сайте «Единого содержания общего образования».

Так, учителям истории рекомендуется «уделить особое внимание» списку под названием «Наши герои» в трех разделах: «дореволюционный период», «советский период» и «современная Россия».

В последнем списке значатся погибшие участники полномасштабного вторжения России в Украину Ольга Качура и Владимир Жога. Обоим посмертно присвоены звания героев России и самопровозглашенной ДНР.

В июне «Холод» выяснил, что именем Жоги в разных регионах России названы 14 улиц и один проезд. Путин лично вручал награду его отцу в Кремле сразу после парада 9 мая 2022 года. Жога погиб в Волновахе за два месяца до этого.

Еще один военный из «ДНР», который есть в рекомендованном списке — Арсен Павлов по прозвищу Моторола, погибший в 2016 году в результате взрыва в лифте его дома. Павлов был одним из наиболее известных командиров сепаратистов в Донбассе после 2014 года.. В 2022 году Путин посмертно наградил его орденом Мужества.

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Также в списке «героев» представлены Дарья Дугина — дочь идеолога «русского мира» Александра Дугина, которая погибла в результате взрыва автомобиля в 2022 году.

«Учитель истории <...> может использовать различные познавательные задания, тексты исторических источников, фото- и видеодокументы, на основе которых в ходе бесед с обучающимися акцентировать их внимание на роли традиционных духовно-нравственных ценностей в истории России», — сказано в информационно-методическом письме. Кроме того, в нем есть ссылка на видеоматериалы на тему «Сохранение и укрепление традиционных российских ценностей».

Впервые о том, чтобы добавить в учебники истории «героев СВО» заговорили в сентябре 2022 года. Тогда Минпросвещения опубликовало приказ о необходимости включить в раздел школьной истории для 10 и 11 классов «события СВО», в том числе причины «присоединения Крыма и начала спецоперации». Рособрнадзор тогда добавил, что вопросы по этим темам позже появятся и в ЕГЭ.

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