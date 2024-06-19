Именем погибшего Героя России из «ДНР» назвали 14 улиц в разных городах страны 

В разных регионах России 14 улиц и один проезд назвали именем погибшего военнослужащего самопровозглашенной ДНР командира батальона «Спарта» Владимира Жоги, выяснил «Холод».

Такую популярность Жога получил, став первым военным самопровозглашенной ДНР, посмертно получившим медаль Героя России. Владимир Путин лично вручил награду его отцу в Кремле сразу после парада 9 мая 2022 года. Жога погиб в Волновахе за два месяца до этого. Теперь и в оккупированном городе одна из улиц также названа в его честь. В статистику «Холода» она не вошла.

Как выяснил «Холод», на данный момент по меньшей мере 153 городских объекта официально названы в честь участников полномасштабного вторжения в Украину. И их может стать больше. Летом прошлого года Путин пообещал называть в честь военных «улицы и города, и парки, и школы».

Улицы в России также называют и именами наемников из частной военной компании Вагнера. Так, в честь генерал-майора ВВС в отставке Канамата Боташева назвали четыре улицы в его родной Карачаево-Черкесии и соседней Кабардино-Балкарии. А имя другого вагнеровца Алексея Нагина носят две улицы в Волгоградской области — он оттуда родом — и в самом Волгограде, где его похоронили.

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Улица Нагина в Волгограде находится рядом с улицей которая названа в честь другого участника войны в Украине старшего лейтенанта Дениса Зорина. Он погиб в Херсонской области 26 февраля 2022 года, спустя два дня после начала российского вторжения. Звание Героя России ему присвоили посмертно.

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