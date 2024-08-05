Билеты на плацкарт резко подорожали  

Проезд в самых дешевых плацкартных вагонах подорожал за первое полугодие почти на четверть, подсчитали «Ведомости» на основе данных Росстата. В январе — июне 2023 года билеты в плацкарт так называемых нефирменных поездов стоили на 23% меньше.

Билеты на фирменные плацкартные поезда стоили к июлю 2024 года на 17% выше, чем год назад, 401 рубль за сто километров. Место в купе нефирменного поезда подорожало, согласно Росстату, до 438 рублей (на 15% за год), а фирменного — до 595 рублей (на 16%). Фирменными поездами считаются составы с вагонами не старше 12 лет.

Нефирменный плацкарт остается самым дешевым способом путешествовать по России на удаленные расстояния (287 рублей за сто километров). Компания-продавец билетов «Железнодорожные кассы» у себя на сайте сообщала, что 25% всех российских туристов предпочитает плацкарт.

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Монополист перевозок, госкорпорация «Российские железные дороги», отчиталась о росте пассажирооборота в поездах дальнего следования за первое полугодие на 9,2% по сравнению с январем — июнем 2023 года. За июнь поезда дальнего следования перевезли около 15 млн пассажиров — на 2% больше, чем год назад. 95% подобных перевозок осуществляет дочерняя структура РЖД «Федеральная пассажирская компания».

Ставки тарифов регулируемых тарифов, в частности стоимость перевозок в нефирменных поездах, ежегодно устанавливает Федеральная антимонопольная служба. Последний раз ФАС индексировала ставки в декабре 2023 года, на 10,75%.

Растущая популярность поездок на поезде вызвана ростом популярности внутреннего туризма и дорогими авиабилетами. Перелеты эконом-классом с начала года, согласно Росстату, поднялись в цене на 31%. В июле владелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев предположил, что до конца года внутренние авиаперевозки подорожают доля пассажиров на 15-20%, а заграничные — на 40%. В Госдуме появилась рабочая группа, которая собирается заняться регулированием цен на билеты.

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