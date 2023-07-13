Стоимость авиабилетов на международные рейсы до конца года вырастет до 40%. Такой прогноз сделал совладелец аэропорта Внуково и авиакомпании «Азимут» Виталий Ванцев, пишет РБК.

«Думаю, что на внутренних рейсах будет рост порядка 15–20%, а на международных — до 40%. Но не нужно к этому относиться так, что авиакомпании охреневшие, пользуются ситуацией. Со стороны это может так выглядит, но все на самом деле иначе», — сказал Ванцев.

По его словам, рост цен объясняется выросшими затратами авиакомпаний на техническое обслуживание самолетов. Ванцев также отметил, что запасов авиазапчастей хватит еще примерно на год. После чего их придется закупать по ценам, которые выросли из-за санкций, введенных в отношении России.

Как ранее писал РБК, в мае цены на внутренние перелеты эконом классом выросли на 28% год к году. Издание отмечало, что это максимум с 2000 года. В ФАС тогда объясняли, что это связано с сезонностью, спросом и инфляцией.

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