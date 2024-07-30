Россия вербует американцев с целью повлиять на выборы в США

На результаты американских президентских выборов пытаются повлиять «иностранные силы» — Россия, Китай и Иран, — объявила Национальная разведка США. Российские власти нанимают американских граждан для распространения пропаганды, сказано в докладе о ходе избирательной кампании, который по итогам июля подготовил офис директора ведомства.

Россия является главной угрозой для выборов в США, говорится в докладе. Москва, как утверждается, использует для оказания влияния на американскую интернет-аудиторию частные российские компании. Эти компании либо нанимают инфлюэнсеров напрямую, либо «привлекают американцев незаметно», маскируя причастность России, заявили в американской разведке.

Читать еще Десятки россиян пробились на Олимпиаду в обход России Спортсменам помогли другие страны и антивоенная позиция

Кроме того, в докладе говорится, что российские власти стараются расширять охват онлайн-аудитории и создавать контент, который способен понравится американцам. В свою очередь, авторы контента «подрывают доверие общества к избирательному процессу и усугубляют социально-политические разногласия».

Имена блогеров и названия компаний офис директора Национальной разведки США не упомянул.

Россия пытается помочь кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу, пишет Bloomberg, ссылаясь на источники в разведке. В то же время, как утверждают в американской разведке, власти Ирана преследуют прямо противоположную цель — дискредитировать Трампа и не допустить его победы на президентских выборах.

Китай хотел бы повлиять на итоги выборов в Палату представителей Конгресса, которые назначены одновременно с президентскими на 5 ноября, считает разведка США. Среди кандидатов в Конгресс есть люди, которые «угрожают продвижению китайских интересов на мировой арене».

По мнению авторов доклада, власти всех трех стран хотели бы «расколоть американское общество» и «изобразить демократию как хаос».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.