Политолога Демури Воронина, который фигурировал в деле Ивана Сафронова, приговорили к 13 годам колонии по делу о госизмене 

Московский городской суд приговорил политолога Демури Воронина к 13 годам и трем месяцам колонии по делу о государственной измене (ст. 275 УК). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Воронина арестовали в Москве в 2021 году. Позже стало известно, что он фигурирует в одном из эпизодов дела журналиста Ивана Сафронова, также осужденного по статье о госизмене.

По версии следствия, бывший спецкорр «Коммерсанта» и «Ведомостей» передал Демури Воронину информацию о деятельности российских военных в Сирии. Воронин якобы переслал эти данные представителям Цюрихского университета Швейцарии и в Федеральную разведывательную службу Германии.

Политолог изначально признал вину, однако впоследствии на допросе по делу Ивана Сафронова заявил, что оговорил журналиста.

В сентябре 2022 Мосгорсуд приговорил Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима. Его обвинили в государственной измене. Он не признал свою вину и отказался от сделки со следствием.

Защита журналиста настаивала, что информация, которая, по мнению обвинения, составляет гостайну и была передана Сафроновым иностранным спецслужбам, находится в открытых источниках.

Журналист отбывает наказание в ИК-7 под Красноярском. «Мемориал» признал Ивана Сафронова политзаключенным.



Источник: «Интерфакс»

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