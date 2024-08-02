СМИ: Путин отправил Навального за полярный круг сразу после предложения об обмене

Владимир Путин знал о подготовке обмена Алексея Навального на россиян-заключенных в европейских тюрьмах накануне перевода оппозиционного политика в отдаленную сибирскую колонию. Бизнесмен Роман Абрамович говорил с российским президентом об обмене не позднее начала декабря 2023 года, рассказали близкие к переговорам источники The Wall Street Journal.

По их словам, Абрамович обсуждал передачу российских политзаключенных со спецпредставителем США по делам заложников Роджером Карстенсом в ноябре 2023 года, утверждают американские журналисты из WSJ и The New York Times. Бизнесмен с начала войны выступал посредником в переговорах Кремля и его оппонентов, включая украинские власти. Вскоре после встречи с американским спецпредставителем в Тель-Авиве Абрамович побывал в России — точную дату встречи с Путиным источники изданий назвать не могут.

При этом они утверждают, что Навального перевели из колонии под Владимиром в колонию поселка Харп Ямало-Ненецкого автономного округа 11 декабря — вскоре после того, как Путин узнал от Абрамовича детали обмена.

17 марта 2024 года Владимир Путин объявил журналистам, что обсуждал обмен Навального на «тех, кто находится в западных странах» за несколько дней до смерти оппозиционного политика. «Вы можете мне поверить, можете нет, человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил, я сказал: „Я согласен“», — описывал разговор с неизвестным собеседником российский президент. ФСИН сообщила о смерти Навального в колонии в Харпе 16 февраля.

В интервью журналисту Такеру Карлсону 9 февраля 2024 года Владимир Путин признавался, что хотел бы вернуть в Россию «патриота», который «ликвидировал бандита» в одной из европейских столиц. Речь, вероятно, шла о сотруднике ФСБ Вадиме Красикове, который 1 августа вернулся в Россию в результате обмена. Он отбывал пожизненное наказание в Германии, к которому был приговорен за убийство чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

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