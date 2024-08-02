СМИ: Прилетевших в Германию политзаключенных отправили в больницу

Освобожденных российских политзаключенных, прилетевших в Германию после масштабного обмена между Россией, Европой и США, отвезли в больницу и будут держать там какое-то время, сообщили со ссылкой на знакомые с ситуацией источники телеканал «Дождь» и издание «Медуза».

Россияне и граждане Германии, которых вечером 1 августа привез в Кельн самолет из Турции, так и не вышли к людям, ждавшим снаружи аэропорта. По версии «Дождя», обменянные на осужденных в Европе и США заключенные могут пробыть в больнице до воскресенья. По версии «Медузы», это будет карантин на несколько дней.

Присутствовавший в аэропорту канцлер Германии Олаф Шольц сделал короткое заявление для журналистов, пожелав прилетевшим «поправить свое здоровье и найти перспективы».

Соратница Алексея Навального Мария Певчих, поначалу тоже ожидавшая снаружи аэропорта, под утро запостила фото с политиком Ильей Яшиным и активисткой Сашей Скочиленко.

Мать Яшина Татьяна рассказала немецкому изданию BILD, что не знала об обмене «до последней минуты».

Сам Илья Яшин утром выложил в Телеграме первый пост после освобождения: «Скоро все расскажу. А пока просто спасибо всем, кто переживал». На фото к посту — он сам и бывший координатор штаба Навального в Барнауле Вадим Останин в тюремных робах. Рядом — Мария Певчих, Леонид Волков и Иван Жданов из ФБК.

Встречать политзаключенных к аэропорту Кельна приезжал журналист-расследователь Христо Грозев. «Я не мог не приехать, потому что более двух лет шла работа — пытались убедить страны, чтобы провести такую сделку, освободить как можно больше оппозиционеров, активистов. Здесь должен был быть Навальный. Надо помнить: то, что происходит — это благодаря ему. И число освобожденных значительно увеличилось из-за его смерти», — рассказал Грозев в эфире «Дождя».

Ранее Леонид Волков также говорил, что в рамках обмена заключенными должен был выйти на свободу политик Алексей Навальный.

Читать еще Алексей Навальный умер Это подтвердили его соратники. Теперь вместе с родственниками они пытаются найти тело

Мария Певчих заявила «Верстке», что она и Грозев участвовали в составлении списков на обмен.

Российские власти в результате обмена освободили и выслали из страны 16 человек, 12 из которых должны были прилететь в Германию. Еще четверо рано утром приземлились на авиабазе Эндрюс в США, неподалеку от Вашингтона.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.