В сегодняшнем обмене должен был участвовать Алексей Навальный 

Леонид Волков рассказал, что в масштабном обмене заключенными должен был участвовать Алексей Навальный. Об этом он сообщил в соцсети X.

«Да, это тот самый обмен, в рамках которого — как мы надеялись, в феврале этого года должен был выйти на свободу Алексей Навальный. Но Путин решил “перевернуть доску”, решил, что Навального не отдаст ни за что. И убил его буквально за пару дней до того, как обмен мог состояться», — написал он.

По словам Волкова, в результате этого обмена на свободе окажутся, в частности, экс-координаторы штабов Навального в Уфе и Томске Лилия Чанышева и Ксения Фадеева, политик Илья Яшин и экс-координатор штаба Навального в Бийске Вадим Останин.

В своем посте Волков также упомянул видео, записанное Марией Певчих почти полгода назад после смерти Алексея Навального, в котором она рассказала о том, что соратники политика добились его обмена. Также Певчих сообщила, что Навального должны были обменять на Вадима Красикова, осужденного в Германии за убийство участника второй чеченской кампании, бывшего полевого командира ичкерийских войск Зелимхана Хангошвили.

«”Обмен Навального” в итоге состоялся. Но без Навального. Это очень больно», — пишет Волков. Он добавил, что Владимир Путин «отпускает живых, классных людей, которых ждут родные, которых с радостью встречают друзья», а в обмен получает «убийцу и горстку шпионов-неудачников, которых ждет забвение».

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Ранее стало известно, что Россия выпустила 16 политических заключенных, в обмен на которых получила восьмерых человек. Информацию о том, что в обмене участвует журналистка «Радио Свобода» Алсу Курмашева, подтвердил президент корпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» Стивен Капус.

Также освобождение Эвана Гершковича, журналиста The Wall Street Journal подтвердило само издание, а обмен осужденного за госизмену Кевина Лика — группа его поддержки.

Вечером 1 августа канцлер Германии Олаф Шольц, по данным немецких СМИ, должен выступить с заявлением относительно обмена.

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