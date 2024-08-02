Госдума хочет использовать иностранных силовиков для преследования уехавших россиян

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий внести поправки в 458 статью Уголовно-процессуального кодекса России о «направлении материалов уголовного дела для осуществления уголовного преследования». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

На данный момент статья касается только иностранных граждан. В ней сказано, что в случае совершения иностранцем преступления на территории России, после которого ему удается покинуть страну, материалы возбужденного против него уголовного дела передаются в Генпрокуратуру. Та, в свою очередь, может отправить материалы дела в другую страну для дальнейшего судопроизводства.

Одним из авторов законопроекта выступил депутат Госдумы и председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Он предложил расширить список тех, к кому будет применяться практика, предусмотренная законом. Помимо иностранцев, Пискарев хочет добавить в текст закона россиян, уехавших из страны и якобы совершивших преступление.

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«Принятие законопроекта должно способствовать реализации такого основополагающего принципа уголовного судопроизводства, как неотвратимость наказания, в том числе и в отношении лиц, скрывающихся от правосудия за пределами России», — написал он в своем телеграм-канале.

Юрист «Первого отдела» Евгений Смирнов предположил, что законопроект позволит российским властям «завалить» запросами иностранные государства и объявлять людей в международный розыск с помощью «дружественных стран».

«Большинство российских политических статей уникальны и не имеют аналогичных в других странах, однако уголовное преследование не всегда связано с политикой или ведется по явно политическим составам. В таком случае данная норма существенно облегчает передачу материалов дел в отношении россиян и возможность их преследования за пределами РФ», — рассказал Смирнов «Важным историям».

Ранее Пискарев поддержал идею запретить размещать рекламу у «иностранных агентов». «Те, кто и так неплохо устроился, живя на подачки от врагов России, зарабатывать еще и на наших гражданах не должны», — заявил тогда Пискарев.

В начале этого года Пискарев стал соавтором одобренного правительством закона о конфискации имущества тех, кого в России осудили по статье о «фейках» про армию. Авторы этого законопроекта также предложили ужесточить наказание за призывы к деятельности против государства.

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