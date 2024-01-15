Правительство одобрило законопроект о конфискации имущества осужденных за распространение «фейков» про армию — РБК

Правительство одобрило законопроект о конфискации имущества обвиняемых в распространении «фейков» про российскую армию. Об этом со ссылкой на источники сообщают РБК и RTVI. Собеседники изданий рассказали, что на заседании правительственной комиссии был одобрен отзыв на этот документ.

Авторами законопроекта выступили вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и главы комитетов по безопасности и культуры Василия Пискарев и Елена Ямпольская. Они предложили внести изменения в статью 104.1 Уголовного кодекса, в которой говорится о конфискации имущества. Теперь в ней могут появиться деяния, совершенные из корыстных побуждений в рамках статьи о распространении «фейков» про армию (207.3 УК) и о призывах к осуществлению деятельности, направленной против государства (280.4 УК).

Депутаты также предложили ужесточить ответственность за призывы к деятельности против государства (280.4 УК). Они хотят отнести к этому все преступления диверсионной направленности: совершение диверсий, создание диверсионных сообществ и тд.

За преступления, направленные против госбезопасности, Яровая, Ямпольская и Пискарев предлагают применять наказания в виде лишения социального, воинского или почетного звания и госнаград. Для этого планируется внести поправки в статью 48 УК.

РБК пишет, что законопроект получил одобрение всех силовых структур. Проект «Сетевые свободы» отмечает, что на практике конфискация имущества применяется редко. Из 273 уголовных дел по статье о военных «фейках», возбужденных с начала войны, корыстный мотив появлялся в единицах: в деле политика Владимира Кара-Мурзы и колумбийца Энрике Сарая, пишет проект.

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