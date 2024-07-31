Путин увеличил единовременную выплату новым контрактникам до 400 тысяч рублей

Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане, заключившие до конца года контракт с Минобороны для участия в войне в Украине, получат единовременную выплату из федерального бюджета в размере 400 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Тем же указом властям российских регионов рекомендовано также выплачивать новым контрактникам еще 400 тысяч рублей за счет регионального бюджета.

Вознаграждения для людей, готовых отправиться на войну в Украине, с начала 2024 года стремительно растут по всей России. Так, 23 июля стало известно, что власти Москвы будут выплачивать 1,9 миллиона рублей заключившим контракт с Минобороны.

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До этого лидером по размеру региональной выплаты новоиспеченным контрактникам была Карачаево-Черкесия, где за подписание контракта с Минобороны платят один миллион 305 тысяч рублей в дополнение к федеральной выплате.

В некоторых регионах, например, в Татарстане региональные власти также начали платить вербовщикам. Таковым может стать любой человек, который уговорил своего родственника или знакомого пойти в служить в армию по контракту. За это уговорившему власти обещают вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.

При этом, в период с июня 2023 года по июнь 2024 года, совокупные выплаты военным в России превысили расходы федерального бюджета на образование. Так, по данным Re: Russia, за это время российское правительство выплатило участникам войны в Украине и их родственникам от 2,75 до 3 триллионов рублей. Это примерно 1,5% ВВП России в 2024 году и 8% всех расходов федерального бюджета

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