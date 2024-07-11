Власти Татарстана обещают вербовщикам 100 тысяч рублей за каждого нового контрактника 

Власти Татарстана удвоили выплату за помощь в вербовке мужчин на войну в Украине. Теперь каждому, кто уговорит другого заключить контракт с Минобороны, обещают заплатить 100 тысяч рублей. На соответствующее объявление, размещенное на специальном сайте для вербовки жителей республики на военную службу, обратил внимание телеграм-канал «Говорит НеМосква».

Как отмечает издание, награду для вербовщиков региональные власти установили 9 июля. Тогда она составляла 50 тысяч рублей, однако уже 11 июля ее повысили до 100 тысяч. Чтобы получить деньги надо уговорить любого мужчину подписать контракт с Минобороны в Татарстане и отправиться в воинскую часть.

Как пишет «Говорит НеМосква», акцию с наградой для вербовщиков активно рекламируют региональные государственные СМИ, татарстанские паблики и телеграм-каналы, а также сайты районных газет и администраций.

В связи с этим проект «Идите лесом», который помогает россиянам избежать службы в армии, призвал граждан быть осторожными и следить за своими близкими, которые могут оказаться добычей вербовщиков.

Ранее проект сообщал в своем телеграм-канале о случае, рассказаном одной из его читательниц. По ее словам, в Ижевске пропал пьющий мужчина, у которого были проблемы с работой. Позже родные обнаружили его в Луганске в составе одного из воинских подразделений. Оказалось, что он подписал контракт, при этом счет для денежных поступлений был открыт в Казани. По словам близких завербованного, перед исчезновением его увел неизвестный человек, попросив взять с собой паспорт.

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