Расходы России на образование оказались меньше трат на выплаты участникам войны

За период с июня 2023 года по июнь 2024 года российское правительство выплатило участникам войны в Украине и их родственникам от 2,75 до 3 триллионов рублей. Об этом пишет Re: Russia.

Проект отмечает, что такая сумма складывается из ежемесячных выплат военнослужащим и разовых выплат при заключении контракта с российским Минобороны, на которые ушло чуть больше половины от общей суммы, а также из выплат за ранения и смерть.

Re: Russia отмечает, что сумма, которую за год Россия потратила на выплаты военнослужащим, эквивалентна 1,6% от ожидаемого в 2024 году ВВП, 7,5–8,2% всех расходов федерального бюджета за 2024 год и 3,4–3,7% всех потребительских расходов российских граждан в 2023 году.

При этом проект утверждает, что через войну в Украине прошло уже около миллиона человек. В то же время месяц назад Владимир Путин заявил, что в боевых действиях участвуют около 700 тысяч россиян. В декабре прошлого года он утверждал, что на фронте находятся 617 тысяч человек. В апреле этого года Минобороны отчиталось о ста тысячах новых контрактников.

Затраты на выплаты военным сопоставимы с расходами на образование за три года и почти в два раза больше расходов федерального бюджета на здравоохранение за один год.

Как ранее писал ТАСС, с 2022 по 2024 годы на образование из российского бюджета выделили 3,8 триллиона рублей, что составило 0,9% от ВВП за тот же период. При этом в 2024 году расходы федерального бюджета на здравоохранение составили 1,6 триллиона рублей.

Согласно закону «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», в 2026 году на здравоохранение планируют выделить на пять миллиардов меньше, чем в 2024 году. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, всего в 2024 году на здравоохранения потратят 6,7 триллионов рублей.

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