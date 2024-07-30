Трем ученикам спецшколы присудили реальные сроки за сексуализированное насилие

В Екатеринбурге вынесли приговор трем подросткам, которых обвиняли в сексуализированном насилии над другими детьми. Об этом сообщает издание It’s My City. Трое семнадцатилетних подсудимых учились вместе со своими жертвами в закрытой спецшколе №124, где, по версии обвинения, практиковались унижения, избиения и изнасилования одних воспитанников другими.

Чкаловский районный суд вынес приговор, согласно которому двое подростков получили по девять лет воспитательной колонии, а еще один — семь. Получившие больший срок также должны будут выплатить 500 тысяч рублей в качестве компенсации пострадавшим от их действий.

Двум обвиняемым вменили пять случаев «насильственных действий сексуального характера» в отношении одного несовершеннолетнего воспитанника спецшколы и один подобный случай в отношении еще двух несовершеннолетних. Третий подросток признан виновным в четырех эпизодах сексуализированного насилия по отношении к одному ребенку.

Жалобы на порядки в закрытой спецшколе начали поступать весной 2023 года. Сбежавший из воспитательного учреждения 12-летний ребенок рассказал, что за плохое поведение в школе устраивали «товарищеские суды» над детьми. В качестве наказания более старшим детям предлагали заниматься оральным сексом с «подсудимым». Участники «товарищеских судов» голосованием решали: «зачморить», отпустить или «зачуханить» провинившегося.

«Самая высшая мера — “зачуханить”. Это когда могут совершить анальный, оральный секс, обоссать», — рассказывал сбежавший ученик изданию 66.ру. «Преподаватель сказал, а ребята делают, — говорил подросток. — Преподаватель как бы ни при чем. Но все знают, что происходит».

Прокурор требовал присудить всем троим максимально возможный для несовершеннолетних срок, по десять лет колонии. Адвокаты пострадавших просили суд взыскать компенсацию морального вреда со спецшколы размером 10 млн рублей. Но суд в этом отказал.

Подсудимые заявили корреспонденту издания, что они не признают вину: «Потерпевшие путаются в показаниях. Просто резонанс дали и так получилось, что нас закрыли и даже под домашний арест не отпускали».

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Адвокат пострадавших Георгий Краснов сказал, что не испытывает радости от приговора, «потому что жизни трех несовершеннолетних пацанов окончательно загублены». Юрист отметил, что бывший директор спецшколы Наталья Поддубная не получила реального срока — ей назначили 11 месяцев исправительных работ и на два года запретили руководить образовательными учреждениями. Однако запрета преподавать нет, и экс-директор, по словам Георгия Краснова, устроилась в среднюю школу № 106 Екатеринбурга.

Второй адвокат потерпевших, Олеся Бортникова, сообщила, что будет обжаловать приговор, настаивая на взыскании морального вреда со спецшколы. «Сотрудники учреждения несли полную ответственность за поведение детей», — объяснила юрист.

В деле о насилии над детьми в закрытой спецшколе №124 фигурировали 12 эпизодов. В апреле 2023 года в СИЗО отправили первого 16-летнего подростка по первому эпизоду дела — о сексуализированном насилии в отношении 12-летнего школьника. Об этом эпизоде стало известно благодаря сбежавшему из учебного заведения ребенку, который был свидетелем произошедшего.

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