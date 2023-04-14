Ученик закрытой спецшколы в Екатеринбурге рассказал о практике избиений и изнасилований в учреждении. Одного из воспитанников арестовали

Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал 16-летнего воспитанника закрытой спецшколы №124 по делу о сексуализированном насилии в отношении 12-летнего ученика. Об этом сообщает издание «Вечерние ведомости» со ссылкой на пресс-службу суда. Ранее региональные и федеральные издания рассказали о жалобе одного из сбежавших из школы детей на избиения и изнасилования в учреждении. Его мать подала жалобу в правоохранительные органы.

Ребенок, которому сейчас 13 лет, рассказал «Вечерним ведомостям», что один из педагогов спецшколы проводил так называемые «товарищеские суды». В них участвовали сразу несколько подростков разного возраста, включая «провинившихся» в чем-либо детей. На этих «судах» школьники в ходе голосования решали, что сделать с «обвиняемым»: «зачморить», «зачуханить» или отпустить.

«Самая высшая мера — “зачуханить”. Это когда могут обоссать, совершить анальный, оральный секс», — рассказал сбежавший в марте этого года ученик изданию 66.ru. «Преподаватель сказал, а ребята сделают. Преподаватель как бы ни при чем. Но все знают, что происходит», — говорит подросток. Некоторых детей после таких «судов» заставляли биться головой о стену, вставать на колени в углу или сидеть на стуле в определенной позе.

По словам сбежавшего подростка, сам он не подвергался подобным наказаниям, но в конце сентября 2022 года он стал свидетелем сексуализированного насилия в отношении 12-летнего воспитанника учреждения. Того «наказывали» за «обман преподавателей и ровесников», пишет 66.ru.

Мать сбежавшего из учреждения подростка обратилась в полицию. Адвокат семьи Георгий Краснов рассказал изданию e1.ru, что воспитателю, который «курировал» «товарищеские суды» — 70 лет. «В сентябре-октябре двое старших ребят насиловали одного из мальчиков, заставляли заниматься оральным сексом после такого собрания. Пострадавший сейчас допрошен и все подтверждает», — отмечает защитник.

Адвокат Краснов сообщил «Вечерним ведомостям», что в отношении двух подростков 15 и 16 лет, которые принимали участие в изнасилованиях, возбуждено уголовное дело (пункт «б» части 4 статьи 132 УК). Один из подозреваемых заключен под стражу, другой сбежал. Точное количество пострадавших детей не сообщается. «Вечерние ведомости» отмечают, что всем им было меньше 14 лет.

В Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области заявили, что директор спецшколы №124 отстранена от работы.

Источники: «Вечерние ведомости», e1.ru, 66.ru

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