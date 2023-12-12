Троих учеников спецшколы в Екатеринбурге обвиняют в сексуализированном насилии. Об этом ТАСС рассказал адвокат Георгий Краснов.

«Двум из них вменяется пять эпизодов насильственных действий сексуального характера в отношении одного несовершеннолетнего и один эпизод в отношении двух несовершеннолетних, а третьему подсудимому — четыре эпизода в отношении одного несовершеннолетнего», — сообщил он.

Всего в деле 12 эпизодов насилия. Потерпевшими признаны двое детей. При этом, по словам Краснова, обвиняемые «свою вину категорически отрицают».

В середине апреля 2023 года Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал 16-летнего ученика закрытой спецшколы №124 по делу о сексуализированном насилии в отношении 12-летнего школьника. Тогда же стало известно, что один из воспитанников сбежал и рассказал об избиениях и изнасилованиях в учреждении.

По его словам, один из педагогов спецшколы проводил так называемые «товарищеские суды». В них участвовали несколько подростков разного возраста, включая «провинившихся» в чем-либо детей. Дети в ходе голосования решали, что делать с «обвиняемым»: «зачморить», «зачуханить» или отпустить. «Самая высшая мера — “зачуханить”. Это когда могут обоссать, совершить анальный, оральный секс», — рассказывал сбежавший ученик.

По словам сбежавшего подростка, сам он не подвергался подобным наказаниям. Однако в конце сентября 2022 года он стал свидетелем сексуализированного насилия в отношении 12-летнего воспитанника учреждения.

В Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области в апреле заявили, что директор спецшколы №124 отстранена от работы. Позже стало известно, что против нее возбудили дело о халатности.

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