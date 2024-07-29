Натурализованных россиян хотят обязать служить в армии два года

Госдума подготовит поправки, которые позволят призывать получивших российское гражданство иностранцев на два года вместо одного. Документ, как ожидается, примут до 5 августа, когда депутаты уйдут в отпуск.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин также предложил проработать поправки, которые касаются постановки мигрантов на воинский учет. Предполагается, что это станет условием для получения гражданства, а процедура будет проходить одновременно с получением российского паспорта. Также парламентарии планируют повысить призывной возраст для иностранцев.

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Над поправками начали работать зампредседателя Госдумы Ирина Яровая, глава комитета по обороне Андрей Картаполов, глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн и первый замруководителя фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин.

Одновременно Госдума обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой разрешить МВД размещать ожидающих выдворения из России иностранцев в камерах для административно задержанных. В правилах оборудования таких помещений не обязательно видеонаблюдение, а значит это создает предпосылки для пыток, заявила The Insider правозащитница Валентина Чупик.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин несколько дней назад предложил Госдуме принять закон, позволяющий выдавать паспорт россиянина только вставшим на воинский учет. Следственный комитет посоветовал направлять «натурализованных граждан» на войну в Украину «в приоритетном порядке» ради «расширения базы комплектования группировок войск».

В конце июля Госдума приняла закон о новом режиме пребывания иностранцев в России. Документ наделяет полицию правом без суда принимать решение о выдворении людей, у которых истек срок действия документов или тех, кого обвинили в совершении преступлений. С февраля в Госдуме рассматривается законопроект об увеличении планки призывного возраста для новых граждан России с 30 до 50 лет.

Сейчас на рассмотрении депутатов находятся около 25 законопроектов об ужесточении миграционного законодательства. Пакет был внесен в парламент вскоре после теракта в подмосковном центре «Крокус Сити Холл».

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