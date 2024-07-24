Следственный комитет предложил обязать иностранцев регистрироваться на Госуслугах

Следственный комитет предложил Госдуме внести в законодательство поправки, способные усложнить иностранцам жизнь в России. В документ за подписью главы СК Александра Бастрыкина включено требование обязать всех приезжающих в страну прямо на пункте пропуска сдавать отпечатки пальцев и проходить «геномную регистрацию».

Под геномной государственной регистрацией понимается сбор биологического материала: тканей и жидкостей человека, волос, ногтей, кожи, крови и так далее.

Всех иностранцев следует обязать сразу при въезде в страну получать сим-карту российского сотового оператора и создавать личный кабинет на Госуслугах, предложил также СК. Больше того, следует запустить систему «цифровых профилей иностранного гражданина» — базу данных, где у каждого приезжающего в Россию будет появляться уникальный идентификатор в виде QR-кода, который человеку придется носить с собой помимо документа, удостоверяющего личность.

Дети иностранцев должны, посчитали представители ведомства, знать русский язык «на уровне, необходимом для приема в образовательные учреждения».

СК рекомендовал дополнить список отягчающих обстоятельств при совершении преступлений (статью 63 Уголовного кодекса) нелегальным пребыванием на территории РФ. Потребность поправки ведомство объяснило «статистическими данными о преступлениях мигрантов», которые «позволяют утверждать о повышенной общественной опасности преступлений со стороны незаконных приезжих». Это «нововведение не будет дискриминировать иностранных граждан как социальную группу», сказано в пояснении к законодательной инициативе.

Следственный комитет также посчитал нужным расширить перечень оснований для лишения российского гражданства. Получившие гражданство не по рождению обязаны, по замыслу СК, лишаться статуса за «приготовление, покушение или совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления».

Читать еще Белорусская эмигрантка влюбилась в друга по переписке. Он оказался силовиком и уговорил ее вернуться на родину Теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы

Всех, кто будет получать гражданство, следует одновременно с выдачей паспорта ставить на воинский учет, заявили в СК. Более того, Следственный комитет посоветовал направлять «натурализованных граждан» на войну в Украину «в приоритетном порядке» ради «расширения базы комплектования группировок войск».

Госдума накануне приняла пакет из трех законопроектов, которые устанавливают новый «режим высылки». Полицейские получат право без суда принимать решение о выдворении иностранцев, которые находятся в России «без легальных оснований» (истек срок действия документов и тому подобное) либо обвинены в преступлениях. По действующим законам, решение о депортации или выдворении принимают суды или пограничники. Сейчас на рассмотрении в Госдуме находятся еще 25 законопроектов об ужесточении законодательства по отношении к иностранцам.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.