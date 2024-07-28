Эрдоган дал пощечину не поцеловавшему его руку ребенку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии вручения ключей от квартир жителям, пострадавшим от землетрясения, дал пощечину пятилетнему ребенку, который не поцеловал ему руку. Об этом сообщает РБК.

В соцсетях также распространилась видеозапись с фрагментом церемонии, которая проходила в городе Ризе. На записи видно, что на сцену поднялись двое детей, чтобы получить подарок от Эрдогана. Один из них подошел к протянувшему руку президенту и посмотрел на него. В ответ Эрдоган дал ребенку пощечину. Мальчик сначала пожал руку президенту, а затем после подсказки взрослых поцеловал и прижался к ней головой. Старший ребенок обнял Эрдогана.

Как отмечает РБК, в Турции существует традиция целовать руки старшим, особенно бабушкам и дедушкам и уважаемым в обществе лицам. Таким образом принято выражать уважение возрасту и мудрости старших.

Землетрясение в Турции произошло в феврале прошлого года. Оно оказалось самым мощным за последние несколько лет — его магнитуда составила 7,4. Землетрясение также затронуло Сирию. Вскоре по Турции и другим соседним странам прошла вторая волна землетрясения магнитудой 7,8. В результате в Турции и Сирии погибли более 45 тысяч человек, несколько миллионов жителей остались без домов.

При этом недалеко от эпицентра землетрясения оказался город Эрзинь с населением в 42 тысячи человек, в котором не погиб ни один человек и не рухнуло ни одно здание. Мэр города Оккеш Эльмасоглу объяснил это тем, что не разрешал строить дома, не соответствующие стандартам.

В 2021 году Эрдоган во время открытия нового автомобильного тоннеля постучал другого мальчика по голове за то, что тот раньше времени разрезал ленточку. Как тогда сообщил телеканал «РЕН ТВ», президент Турции сказал ребенку «что-то укоризненное».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.