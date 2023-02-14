В Турции рядом с эпицентром недавнего землетрясения нашелся город, в котором никто не погиб и не рухнуло ни одно здание. Мэр объяснил это тем, что не допускал незаконного строительства

Турецкий город Эрзинь с населением в 42 тысячи человек расположен в провинции Хатай, которая оказалась одним из наиболее пострадавших от подземных толчков регионов Турции. Тем не менее в Эрзине из-за землетрясения не рухнуло ни одно здание и не погиб ни один человек.

По словам мэра города Оккеша Эльмасоглу, некоторые строения все же были повреждены, но все они устояли. «У нас не было ни человеческих жертв, ни травм, ни обрушений», — сказал Эльмасоглу.

Мэр пояснил, что такого результата удалось добиться благодаря тому, что он решительно запрещал любое строительство с нарушением установленных стандартов. По его словам, он не позволял заниматься строительством без лицензии даже своим родственникам, а допущенные к строительству компании проходили тщательную проверку на предмет соблюдения всех норм. Принципиальность мэра в данном вопросе даже становилась поводом для критики со стороны местных жителей, однако Эльмасоглу остался верен своим взглядам.

«У меня есть четкие представления в этом вопросе — никакого незаконного строительства. Разумеется, люди всегда находят способ строить без разрешения и надзора. Но даже если невозможно предотвратить это на 100%, можно сократить размах. Я не пошел на компромисс, и это стоило мне ссоры со множеством людей. Зато моя совесть чиста», — сказал Эльмасоглу.

Несколько разрушительных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,8, произошли в Турции и Сирии в ночь на 6 февраля. Позже власти Турции сравнили мощь подземных толчков с одновременным взрывом 500 атомных бомб.

По последним данным, количество жертв стихии только в Турции превысило 30 тысяч человек, а экономический ущерб составил более четырех миллиардов долларов.

Источник: Centralasia.media

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