Силовики следят за вернувшимися с войны экс-заключенными

Силовики в Петербурге следят за бывшими заключенными, которых помиловали после их участия в войне в Украине. Об этом «Фонтанке» рассказал начальник первого управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Петербургу Юрий Яшков.

По словам Яшкова, он лично знает двоих вернувшихся с войны экс-заключенных. Следователь утверждает, что рано или поздно эти люди совершат очередное преступление. «Я в них уверен, что они не удержатся», — заявил Яшков.

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При этом следователь не смог назвать, сколько именно помилованных заключенных находится сейчас в Петербурге. Он также заявил, что некоторые из них отзваниваются силовикам и «обещают больше не шалить». Яшков уточнил, что так поступают только те заключенные, которые ранее сотрудничали со следствием.

«Я стараюсь следить за какими-то одиозными товарищами, про которых знаю, что они точно опасные. Один, например, сейчас таксистом работает. Честно говоря, страшно за клиентов. Я всем оперативникам разослал его фотографии. Я не верю, что он исправился и что-то не совершит. Такой тип человека, склонный к насилию», — добавил Яшков.

Как отмечает «Бумага», в марте этого года участвовавший в войне в Украине бывший заключенный Алексей Исаков выстрелил в знакомого в ресторане «Чабрец». После убийства мужчина вернулся за столик и доел еду. Ранее стало известно, что вернувшийся с войны петербуржец ударил топором посетителя гипермаркета «Лента».

Вернувшиеся с фронта военнослужащие совершают преступления и в других российских городах. К примеру, под Волгоградом контрактник выстрелил в ногу ребенку из-за громкой музыки. В самом Волгограде другой военнослужащий до смерти избил свою бабушку деревянным стулом.

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