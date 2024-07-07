Участник войны в Украине ударил топором посетителя гипермаркета

Вернувшийся с войны в Украине петербуржец ударил топором по голове покупателя в магазине «Лента». Об этом сообщают петербургские издания «Бумага» и «Фонтанка».

Инцидент произошел на Планерной улице в Приморском районе города. По данным «Бумаги», нападавшему 42 года. Как пишет «Фонтанка», жертвой атаки стал 30-летний житель Самарской области. Его доставили в третью городскую больницу в тяжелом состоянии.

По данным издания, нападавший был в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел накануне вечером. Первыми на место приехали сотрудники Госавтоинспекции, которые задержали мужчину. В пресс-службе «Ленты» «Фонтанке» подтвердили факт нападения.

«Фонтанка» также сообщает, что в результате нападения Следственный комитет Приморского района возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство. При этом в отношении нападавшего составили административный протокол по статье о хулиганстве.

«Бумага» и «Фонтанка» отмечают, что мотивы нападавшего неизвестны. Издания также не называют его имени. При этом, как утверждает сообщество «Вконтакте» «Дорожный инспектор», мужчина «узнал, что у жены уже его место занял другой. Долго не думал, взял топор, охапку ревности и отправился разбираться в гипермаркет».

Это не первый случай, когда вернувшиеся с войны в Украине военнослужащие совершают насилие и убийства. К примеру, в конце июня этого года житель Волгограда Алексей Жариков избил деревянным стулом свою бабушку. От полученных травм пенсионерка скончалась в больнице, успев дать показания.

Ранее Одинцовский городской суд приговорил бывшего участника войны к 18 годам колонии строгого режима по делу о сексуализированном насилии в отношении его падчерицы. До этого мужчину уже судили по той же статье. В 2023 году он получил 15 лет колонии строгого режима.

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