Участник войны прострелил ногу ребенку из-за громкой музыки

Под Волгоградом вернувшийся с войны в Украине контрактник из-за громкой музыки стрелял в детей и ранил одного из них в ногу. Об этом сообщает местное издание V1.ру.

Глава Отрожкинского сельского поселения Галина Коновалова рассказала изданию, что 12 июля вернувшийся с войны контрактник вместе со своим братом и девушкой выпивал на хуторе Угольский Серафимовичского района. В это время мимо проходила группа детей, которые слушали музыку через портативную колонку. По словам очевидцев, услышав музыку, военный вместе с собутыльниками выбежал на улицу.

Как сообщается, дети выключили музыку, а затем услышали звук передергиваемого затвора оружия и побежали. После этого раздались выстрелы.

«Дети упали на землю, но затем встали, обернулись и увидели двоих <...> В этот момент 12-летний мальчик почувствовал боль в левой ноге. Дети побежали дальше, но выстрелы не прекращались», — рассказали родные пострадавшего.

Заметив, что ранен пострадавший мальчик позвонил родителям. Те вызвали «скорую помощь», а прибывшие медики госпитализировали ребенка. Издание опубликовало его фото. На нем видно, что пуля вошла и вышла чуть ниже левого колена.

По данным издания, стрелявшего задержали силовики. Им оказался 48-летний военный, который вернулся в регион из-за ранения. Как сообщается, на месте происшествия полицейские нашли стрелянные гильзы от карабина и пистолета Макарова. По данному факту военная прокуратура начала проверку.

10 июля в Махачкале вернувшийся с войны в Украине мужчина в неадекватном состоянии бегал с ножом по крыше дома. Он спрашивал свою мать, в каком она звании, а затем напал на собственного отца. Позже он оказал сопротивление силовикам при задержании, а вскоре после доставления в отделение полиции внезапно умер по неизвестной причине.

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