Участник войны в Украине избил стулом до смерти свою бабушку

Дзержинский суд в Волгограде приговорил к семи годам колонии вернувшегося с войны в Украине Алексея Жарикова по делу об убийстве его бабушки. Мужчина до смерти избил пенсионерку деревянным стулом. На решение суда обратила внимание «Верстка».

По версии следствия, как пишет издание, Жариков вернулся домой с работы, где между ним и его бабушкой произошел конфликт. Женщина, по словам бывшего военнослужащего, якобы «стала высказывать бытовые претензии». Из-за этого Жариков, выпивший полтора литра пива, разозлился и сначала ударил пенсионерку деревянным стулом по лицу, затем нанес не менее 12 ударов по всему телу.

«Верстка» утверждает, что женщина смогла выйти во двор, где обратилась за помощью к своей соседке. Та вызвала скорую помощь, но в больнице пенсионерка скончалась из-за отека мозга, который развился в результате удара по голове.

Во время заседания суда Жариков утверждал, что не бил свою бабушку. По его словам, он только оттолкнул женщину, из-за чего она упала на деревянный стул, который стоял в углу квартиры. Мужчина уверял, что «бабушку очень любил, она была ему второй матерью».

Кроме того, Жариков отрицал, что многочисленные синяки на теле женщины и рана на голове появились по его вине. Военнослужащий заявил, что его бабушка несколько раз упала во дворе, а причиной падений стали высокие ступеньки при входе в дом.

Однако соседка погибшей пенсионерки утверждает, что Жариков неоднократно избивал бабушку, из-за чего ее соседка несколько раз вызывала полицию. Кроме того, по ее словам, пенсионерка жаловалась, что Жариков над ней «измывается» и отбирает пенсию. Перед смертью она успела дать показания из больничной палаты.

При вынесении приговора суд посчитал смягчающим обстоятельством то, что Жариков участвовал в войне в Украине. «Верстка» отмечает, что неизвестно, когда Жариков вернулся с войны. Судя по фотографиям в его соцсетях, он получил ранение.

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