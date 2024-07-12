CМИ: Власти заблокируют YouTube осенью

Российские власти собираются окончательно заблокировать YouTube уже в сентябре. Об этом пишет «Газета.ru», ссылаясь на анонимный источник, близкий к администрации президента. Это изданию также подтвердил собеседник, работающий в компании по сбору информации для силовых структур.

«На протяжении июля-августа будет некая деградация, то есть в отдельных регионах будут ухудшаться условия работы YouTube. В каких-то будет замедляться, в каких-то — подлагивать сайт, где-то приложение будет отваливаться. А в сентябре начнется блокировка», — рассказал собеседник издания, близкий к администрации президента.

Второй источник газеты утверждает, что ему якобы также известно об отключении видеохостинга этой осенью. Издание не приводит каких-либо подробностей этой информации.

Утром 12 июля «Ростелеком» предупредил о сбоях в работе YouTube из-за проблем с оборудованием, которое Google использует для кэширования и ускорения загрузки контента, в основном видеохостинга YouTube. Речь идет о системе Google Global Cache.

«Из-за проблем с эксплуатацией указанного оборудования и невозможности его расширения в условиях роста обрабатываемого трафика, наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей, в том числе на пиринговых стыках», — заявили в «Ростелекоме». Там также добавили, что это повлияет на скорость загрузки и качество воспроизведения видео в YouTube у абонентов всех российских операторов.

После этого «Медуза» со ссылкой на источник на телекоммуникационном рынке, сообщила, что российские власти начали «целенаправленно замедлять работу» видеохостинга еще 11 июля.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что власти не будут ограничивать доступ к YouTube. Он настаивает, что речь действительно идет о проблемах с оборудованием.

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