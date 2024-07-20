Shaman ответил на блокировку своего YouTube-канала обещанием никогда не выступать за границей 

Поддерживающий войну в Украине певец Shaman (Ярослав Дронов) вечером в пятницу провел митинг-концерт рядом с посольством США в Москве. По его словам, это выступление стало ответом на блокировку его YouTube-канала и аккаунтов других российских исполнителей.

«Кто-нибудь знает, что такое YouTube, а? По-моему, никто не знает», — сказал Shaman собравшимся там журналистам.

Неожиданный анонс то ли митинга, то ли концерта Shaman сделал в день его проведения. Для своих поклонников он записал видео на фоне Кремля с призывом поддержать его акцию. В коротком ролике Shaman еще раз повторил, что YouTube его заблокировал «потому что он русский». Концерт начался с опозданием на полтора часа, поэтому к моменту появления певца на сцене многие зрители уже ушли, сообщает RTVI. По оценкам корреспондента канала, всего к американскому посольству пришли несколько сотен человек.

«Часть людей шла на концерт организованными колоннами. Это были в основном студенты и представители фан-сообщества певца», — пишет RTVI.

У многих собравшихся в руках были российские флаги. Пока фанаты ждали певца, они пели его самую знаменитую песню «Я русский», а также выкрикивали «Гойда!»

Во время этого мини-концерта Shaman спел новую песню «Душа нараспашку». «Устроим премьеру моей новой песни и клипа так, чтобы его увидели во всем мире!», — написал он в своем телеграм-канале. В итоге акция у посольства США была больше похожа на пиар-компанию к предстоящему выступлению артиста. Там же, певец заявил журналистам, что он будет давать концерты исключительно на территории России.

YouTube заблокировал канал Shaman после того, как он попал в санкционный список Евросоюза. Это произошло в конце июня. В документе говорилось, что ограничения на певца наложил из-за поддержки режима Путина.

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