Россия столкнулась со сложностями в получении оплаты за нефть 

Банки Китая, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов задерживают оплату или вовсе отказывают в транзакциях за поставки российской нефти из-за угрозы вторичных санкций со стороны США. Об этом пишет Reuters со ссылкой на восемь источников, которые пожелали остаться анонимными.

Так, по словам двоих из них, в ОАЭ банки First Abu Dhabi Bank и Dubai Islamic Bank заблокировали несколько счетов, которые связаны с торговлей российскими товарами.

Еще четыре собеседника агентства отметили, что эмиратский банк Mashreq, турецкие Ziraat и Vakifbank, а также китайские банки ICBC и Bank of China все еще обрабатывают платежи. На это, как отмечает Reuters, уходят «недели или месяцы».

Теперь кредитные организации, ссылаясь на вторичные санкции США, просят своих клиентов предоставить письменные гарантии того, что ни одно физическое или юридическое лицо из американского списка SDN (Special Designated Nationals), не участвует в сделке и не является бенефициаром платежа. В списке SDN находятся десятки тысяч организаций и частных лиц, которых Вашингтон назвал «представляющими угрозу национальной безопасности, внешней и экономической политике» страны.

В самих банках отказались от комментариев или не ответили на запросы журналистов. Однако проблемы с выплатами со стороны китайских банков подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «Беспрецедентное давление со стороны США и Евросоюза на Китайскую Народную Республику продолжается», — отметил он.

При этом Песков добавил, что «определенные проблемы» не станут препятствием для дальнейшего развития торгово-экономических отношений с Китаем.

Указ, который позволяет вводить санкции против иностранных банков за помощь в проведении сделок с российскими компаниями, президент США Джо Байден подписал в декабре 2023 года.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.