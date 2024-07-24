Россиянина задержали в Париже за «попытку разжечь рознь» на Олимпиаде

Накануне Олимпиады в Париже сотрудники французской контрразведки задержали гражданина России, сообщило AFP со ссылкой на собственный источник. Мужчину 1984 года рождения обвинили в «организации мероприятий, которые могут привести к дестабилизации во время Олимпийских игр», уточнила Le Parisien.

Имени задержанного французские власти не назвали. Источник Le Parisien в прокуратуре рассказал, что начато расследование по факту «передачи разведывательной информации иностранной державе с целью разжигания розни во Франции». Это преступление карается тюремным заключением на срок до 30 лет, уточнил источник, добавив, что россиянин с 21 июля находится в следственном изоляторе.

Читать еще В Париже все пошло не так Франция хочет провести образцовую Олимпиаду — иногда против воли самих французов

Обыски в парижской квартире арестованного «выявили доказательства предполагаемых планов пророссийской операции по дестабилизации», рассказали в прокуратуре. Деталей планов источники не раскрыли. Но уточнили, что речь не идет о теракте, поскольку прокуроры, специализирующиеся на борьбе с терроризмом, к делу не привлекались.

Главное управление внутренней безопасности (французская контрразведка) следило за подозреваемым несколько дней и решилось на активные действия с учетом близости дня открытия Олимпиады, рассказал другой источник Le Parisien.

Читать еще ЕС столкнулся с рекордным всплеском антисемитизма Миллионы европейцев отрицают Холокост и верят в мировое еврейское правительство

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен рассказывал Paris Match, что к Олимпиаде не допустили около тысячи человек, заподозрив в шпионаже и «подготовке провокаций». Их отобрали из почти миллиона человек персонала, волонтеров и людей, подавших заявки на пропуск в зону проведения игр. В желании устраивать провокации французские власти подозревают Россию, рассказывали еще весной источники Le Parisien.

Летние Олимпийские игры 2024 года должны начаться 26 июля и завершиться 11 августа. В июне The New York Times со ссылкой на Microsoft рассказывала о «российской кампании по дезинформации» под названием «Шторм-1679», в ходе которой гостей Олимпиады предполагалось напугать видеороликами с предупреждениями о готовящихся терактах. В июле французские следователи обвинили 26-летнего гражданина России в попытке взорвать парижский строительный магазин.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.