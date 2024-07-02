Российский военный готовил теракт в парижском магазине

Французскому следствию стали известны планы задержанного в Париже по подозрению в подготовке теракта российского военного. Он якобы готовил взрыв в строительном магазине Bricorama. Об этом пишет французская газета Le Monde, ссылаясь на результаты предварительного расследования.

По данным издания, задержанный — 26-летний россиянин по имени Максим. Газета утверждает, что он — выходец из Донбасса, имеющий российский и украинский паспорта, а также два года воевавший на востоке Украины в рядах пророссийских сепаратистов.

Как выяснили французские следователи, россиянин планировал установить самодельное взрывное устройство в магазине ранним утром, до его открытия магазина. По мнению следствия, таким образом он хотел избежать человеческих жертв.

Изучив переписку задержанного в мессенджерах, следователи пришли к выводу, что действия россиянина координировались из-за рубежа. Французские правоохранители связывают эту попытку теракта с российской кампанией по «дестабилизации» Европы.

Местная полиция задержала Максима в одном из парижских госпиталей 3 июня. Туда он попал с осколочными ранениями верхней части тела, головы и лица. Как оказалось, россиянин случайно подорвался на собственном взрывном устройстве, когда находился в одном из отелей недалеко от парижского аэропорта.

После задержания Максим отрицал свою причастность к подготовке теракта. Однако, обыскав его номер в отеле, следователи нашли поддельные документы, материалы для изготовления взрывных устройств, в том числе аммиачную селитру, и мобильные телефоны, с помощью которых россиянин общался со своими кураторами за пределами Франции.

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