СМИ: Россия начала пропагандистскую атаку на Олимпийские игры в Париже

Россия причастна к массовой публикации материалов с дезинформацией про грядущие Олимпийские игры в Париже. Об этом сообщает The New York Times.

Речь идет в том числе о роликах, сделанных от лица ЦРУ или французской разведки, о якобы готовящихся терактах на соревнованиях.

В отчете Microsoft, на который ссылается издание, говорится, что кампания по дезинформации под названием «Шторм-1679» началась в марте этого года. В ее рамках соцсети заполнились короткими видеороликами с предупреждениями о возможных террористических атаках на Олимпийских играх.

Как пишет NYT, Франция усилила меры безопасности на грядущих Играх, однако ни французские, ни американские официальные лица не просили посетителей держаться подальше от мест проведения соревнований. Запугать людей – цель российской кампании по дезинформации, пишет издание.

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Исследователи Microsoft и представители правительства США выявили несколько связанных с Кремлем групп, которые распространяют дезинформацию среди американцев и европейцев. Эксперты пришли к выводу, что в них задействованы помощники Владимира Путина и сотрудники российской разведки. Также в кампании принимают участие сотрудники так называемой «фабрики троллей», которой раньше руководил глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.

В то же время основатель Bellingcat Элиот Хиггинс сказал, что у него пока нет информации о том, является ли «Шторм-1679» государственной или частной инициативой.

«Это может быть Пригожин 2.0, работающий на Кремль, или чрезмерно изобретательный пророссийский блогер, делающий это ради удовольствия. На данный момент мы просто не знаем», — сказал Хиггинс.

По оценкам Microsoft, «Шторм-1679» выпускает от трех до восьми фальшивых видеороликов в неделю на английском и французском языках. Многие из них сделаны так, будто их выпустили BBC, Al Jazeera и другие вещательные компании. В некоторых роликах используются логотипы ЦРУ или французской разведки, при этом видео не похожи ни на один материал, выпускаемый настоящими представителями этих спецслужб.

NYT пишет, что российская пропаганда сосредоточилась на Олимпийских играх после того, как президент Франции Эммануэль Макрон начал говорить о возможности отправки французских войск в Украину.

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