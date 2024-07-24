Камала Харрис впервые обогнала по опросам Дональда Трампа

Вице-президент США Камала Харрис впервые опередила главного соперника на президентских выборах Дональда Трампа по результатам общенационального социологического опроса, сообщило агентство Reuters. Возможный кандидат от Демократической партии получила 44% голосов опрошенных, а кандидат от Республиканской партии — 42%, говорят результаты исследования, проведенного 22-23 июля компанией Ipsos по заказу Reuters.

Последний подобный опрос проводился неделю назад, и тогда Трамп опережал кандидата от демократов, действующего президента Джо Байдена, на два процентных пункта (44% против 42%). С тех пор, подчеркнули организаторы социологического исследования, произошли два важных события — официальное выдвижение Трампа партийным съездом и решение Байдена выйти из гонки, уступив место Харрис.

Около 56% опрошенных 21-22 июля избирателей согласились с утверждением, что 59-летняя Камала Харрис «способна справляться с проблемами» лучше, чем 78-летний Трамп (в его «способность справиться лучше» верят 49% участников исследования). В способностях 81-летнего Байдена оказались уверены всего 22%.

Из числа участников, назвавшихся сторонниками демократов, 91% сказал, что положительно относится к Харрис. К Байдену положительно отнеслись 80%. 25% опрошенных демократов заявили, что борьба за место кандидата на президентских выборах от партии должна быть конкурентной. Но 75% уверены, что можно обойтись без конкуренции, поскольку уже есть Камала Харрис.

Участникам опроса также предложили вариант бюллетеня, в котором присутствовал независимый кандидат Роберт Кеннеди. За него оказались готовы голосовать 8% избирателей. Результат Трампа в этом бюллетене упал до 38%, а результат Харрис — только до 42%.

Организаторы исследования отметили, что разница между главными кандидатами на самом деле настолько мала, что близка к допустимой при проведении подобного опроса погрешности в 3%. Опрос Reuters и Ipsos проводился онлайн, в нем принял участие 1241 американец «из разных частей страны», в том числе 1018 зарегистрированных избирателей.

Социолог предвыборного штаба Трампа Тони Фабрицио в памятке для журналистов, с которой во время опроса ознакомились корреспонденты Reuters, предсказал кратковременный скачок популярности Камалы Харрис, объяснив его «всего лишь широким освещением новой кандидатуры в СМИ».

Официальное выдвижение кандидата от Демократической партии США состоится на съезде, который должен пройти 19-22 августа в Чикаго. The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что еще до съезда партия проведет онлайн-голосование за будущего кандидата, и результаты этого голосования станут известны не позднее 7 августа.

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