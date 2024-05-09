Червь съел часть мозга кандидата в президенты США Кеннеди-младшего

В мозге у независимого кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего нашли мертвого червя. Об пишет газета The New York Times, ссылаясь на заявления политика, которые он сделал в 2012 году во время бракоразводного процесса с Мэри Кеннеди.

Издание отмечает, что в 2010 году Кеннеди-младшего беспокоили провалы в памяти. «Очевидно, у меня когнитивные нарушения. У меня кратковременная потеря памяти и у меня долговременная потеря памяти, которая влияет на меня», — говорил сам политик.

В итоге Кеннеди-младший обратился к нескольким неврологам. Некоторые из них, увидев на снимке мозга темное пятно, решили, что это опухоль. Политику даже успели назначить необходимое в таких случаях лечение и направили его в медицинский центр Университета Дьюка. Там же оперировали его дядю сенатора Эдвард Кеннеди, который умер в 2009 году от рака мозга.

Однако перед поездкой Кеннеди-младшему позвонил врач из Пресвитерианской больницы Нью-Йорка. Он утверждал, что темное пятно на снимке это не рак, а червь, который «проник в мозг, съел его часть и затем умер».

Рассмотрев эту версию другие врачи также пришли к выводу, что на снимках киста с останками паразита. Что это был за червь и как он попал в мозг политика неизвестно. Сам Кеннеди-младший предположил, что это это случилось во время поездки в Южную Азию.

Журналисты The Times опросили экспертов по инфекционным заболеваниям, которые предположил, что это могла быть личинка свиного цепня. При этом профессор кафедры инфекционных болезней Техасского университета в Галвестоне Клинтон Уайт сказал, что червь вряд ли мог съесть часть мозга, так как он живет за счет питательных веществ, поступающих из организма носителя.

70-летний Роберт Кеннеди-младший осенью 2024 года собирается участвовать в выборах президента США. Сейчас, по его словам, проблемы с памятью его больше не беспокоят.

На прошлой неделе пресс-секретаря его предвыборного штаба Стефани Спир спросили могут ли какие-нибудь заболевания помешать Кеннеди-младшему исполнять президентские обязанности. «Это забавное предложение, учитывая конкуренцию», — ответила она.

На пост президента США кроме Кеннеди-младшего также претендуют действующий президент 81-летний Джо Байден и бывший 77-летний Дональд Трамп.

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