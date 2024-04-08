Российское государственное ТВ показало кадры допросов напавших на «Крокус» террористов

Сюжеты с кадрами допросов предполагаемых террористов, напавших на «Крокус Сити Холл» в Москве 22 марта, вышли на государственных российских телеканалах — «Первом» и «России 1».

На видео, полученных от ФСБ, предполагаемые исполнители теракта говорят, что ими руководил человек, называвший себя Сайфулло. Якобы по его указанию, после нападения террористы ехали в Украину, где им должны были заплатить по миллиону рублей.

«Каждый понимал, что перейти границу будет тяжело. Сайфулло сказал, что там нас будут ждать на границе Украины ребята, которые помогут нам перейти границу и доехать в Киев», — говорит на видео один из обвиняемых Мухаммадсобир Файзов.

В сюжетах пропагандистов также говорится, что пока обвиняемые в теракте ехали к российской границе, украинские военные якобы разминировали участок границы рядом с деревнями Чуйковка и Сопыч Сумской области, чтобы помочь им ее пересечь.

«Это давало убийцам возможность маневра. Выбор одного из двух окон для прохода на украинскую сторону», — говорилось в сюжете «России 1». Ранее о том, что напавших на «Крокус» ждало «окно» на украинской границе, говорил президент России Владимир Путин.

Также авторы сюжета на «России 1» заявили, что в момент совершения теракта трое из четверых нападавших на «Крокус» находились в состоянии наркотического опьянения. В сюжете говорится, что они якобы принимали стимуляторы, которые «провоцируют выработку адреналина и вводят в состояние наркотической эйфории».

Четверо граждан Таджикистана, которых обвинили в нападении на «Крокус Сити Холл» на следующий день после теракта были задержаны в Брянской области. Как утверждали российские силовики, там они планировали перейти границу с Украиной.

Позже в сети распространились кадры с пытками задержанных. Так одному из них при задержании отрезали ухо, а другого позже пытали с помощью электрического тока.

Несмотря на то, что ответственность за теракт в «Крокусе» взял на себя афганский филиал ИГИЛ «Вилаят Хорасан», российские власти продолжают настаивать на причастности к нападению на концертный зал Украины. В Киеве это отрицают.

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