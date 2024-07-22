Камала Харрис помогла демократам поставить рекорд по донатам

Сторонники Демократической партии США за первые восемь часов с момента отказа Джо Байдена от участия в президентских выборах собрали 46,7 миллионов долларов на кампанию вице-президента Камалы Харрис. Цифрами поделился сервис мелких донатов ActBlue, которым пользуется партия.

Представители ActBlue уточнили, что это рекордный объем пожертвований — за время кампании 2024 года демократам не удавалось собрать подобной суммы даже за полные сутки. Причем речь именно о небольших денежных переводах, уточнили в ActBlue, а не о взносах крупных спонсоров.

«Многие люди удерживали взносы, но теперь будут их делать, потому что вся эта ситуация парализовала сбор средств, — объяснил финансовый директор «Фонда победы Байдена» Крис Корге телеканалу NBC News. — Шлюзы откроются».

Крупные доноры тоже вышли на связь, сказал финансовый директор, — «они были тронуты решением Джо Байдена выйти из гонки, а некоторые даже плакали». Корге надеется, что поддержка Байденом Харрис «вызовет приливную волну пожертвований».

Согласно последнему доступному отчету ActBlue, за январь — март 2024 года, на кампанию Байдена сторонники жертвовали со средней скоростью 5 миллионов долларов в день. Итого за три месяца удалось собрать 460 миллионов.

В июне, после провальных для Байдена дебатов с главным соперником в борьбе за президентский пост Дональдом Трампом, крупные спонсоры приостановили взносы. Американские медиа со ссылкой на анонимных жертвователей рассказывали, как спонсоры начали искать способ убедить действующего президента прекратить избирательную кампанию в пользу другого демократического кандидата.

Байден объявил о решении выйти из гонки в воскресенье, 21 июля. Он рекомендовал сторонникам партии поддержать на ноябрьских выборах своего вице-президента Камалу Харрис.

Камала Харрис сказала, что намерена добиться выдвижения и победить Трампа. Влиятельный партиец, бывший президент Барак Обама, уточнил: демократы должны будут определиться с выбором своего кандидата на новых открытых праймериз во время съезда 19 августа.

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