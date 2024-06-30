СМИ узнали об обсуждении спонсорами демократов замены Байдена на выборах

Спонсоры Демократической партии США обсуждают возможную замену действующего президента Джо Байдена на другого кандидата на грядущих президентских выборах. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников издания, с политическими советниками обсуждались правила, согласно которым Байдена могут исключить из списка против его воли и заменить на Национальном съезде Демократической партии или до него. По словам человека, знакомого с разговорами спонсоров, они задавались вопросом, с кем из окружения Байдена они могли бы связаться, чтобы поговорить с женой президента США Джилл Байден. По их мнению, она могла бы убедить своего мужа не баллотироваться.

Ранее про то, что супруга Байдена может повлиять на него в этом плане, писало издание The Financial Times. Сама Джилл Байден сообщила, что, по словам ее супруга, во время дебатов он чувствовал себя нехорошо.

С одним из источников NYT разговаривал непосредственно один из спонсоров демократов из Кремниевой долины. По его словам, он планировал провести этим летом сбор средств с участием Байдена, но решил отменить ее из-за дебатов. Другой крупный донор из Калифорнии рано ушел с мероприятия, где наблюдали за дебатами и отправил другу электронное письмо, озаглавленное: «Полная катастрофа».

Несмотря на обсуждения замены Байдена, многие доноры сошлись на том, что поиск жизнеспособной альтернативы нынешнему президенту США маловероятен, даже несмотря на то, что некоторые признали снижение энтузиазма и были недовольны тем, что команда Байдена не связалась с основными сборщиками средств в течение 24 часов после дебатов.

Об обсуждении замены Байдена спонсорами также сообщил Bloomberg. По данным агентства, после дебатов доноры обменивались сообщения и пришли к выводу, что единственная надежда демократов — это уход Байдена.

Дебаты между кандидатом от Демократической партии Джо Байденом и его соперником, выдвинутым от Республиканской партии, Дональдом Трампом состоялись 27 июня. Телеканал CNN провел опрос, согласно которому 67% зрителей присудили победу в этом раунде дебатов Трампу, Байдену — 33%. В 2020 году, перед предыдущими президентскими выборами, большинство зрителей отдали победу Байдену.

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