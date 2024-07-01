Семья Байдена призвала его не сниматься с президентской гонки

После поражения действующего президента США Джо Байдена на дебатах с представителем республиканской партии Дональдом Трампом близкие Байдена собрались на семейный совет. По его результатам семья президента призвала его не отказываться от участия в президентской гонке, сообщает телеканал CNN.

Как отмечает телеканал, мнение родных всегда имело для Байдена решающее значение, зачастую даже большее, чем позиция ближайших советников президента. Как сообщает телеканал, в семейном совете приняли участие первая леди Джилл Байден, сын действующего президента Хантер Байден и его внуки. Семья Байдена оказалась разочарована работой предвыборного штаба, которая занималась в том числе подготовкой президента к участию в дебатах. Как сообщается, родные Байдена обсуждали и возможные увольнения сотрудников его предвыборного штаба.

Семейный совет прошел на фоне множества призывов отказаться от участия в выборах, адресованных Байдену, отмечает CNN. При этом телеканал отмечает, что мнение президентской семьи может измениться при ухудшении ситуации или если станет ясно, что отказ Байдена от участия в выборах позволит «избежать падения демократов осенью».

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Итоги предвыборных дебатов обострили дискуссию среди спонсоров демократической партии о возможности замены Байдена на другого кандидата от демократов. К этому его призвали, в частности, ряд американских либеральных СМИ, однако пока он заявил, что намерен продолжать участвовать в предвыборной гонке.

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