СМИ: Байден назвал Обаму главным кукловодом кампании против себя

Президент Соединенных Штатов Джо Байден оказался очень раздражен поведением экс-президента Барака Обамы, сообщила газета The New York Times со ссылкой на свои источники. Баллотирующийся на второй срок Байден полагает, что против него в СМИ ведется полноценная кампания давления с целью заставить уйти из предвыборной гонки.

Он считает «главным зачинщиком» кампании бывшего председателя Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, а в Бараке Обаме видит «закулисного кукловода», процитировали своих собеседников журналисты NYT. Источники убеждены: «Байден вполне долго занимается политикой, чтобы предположить, что утечки в медиа координируются».

Нынешний президент обижен на бывшего с выборов 2016 года. Джо Байден был тогда вице-президентом и рассчитывал стать кандидатом, но Барак Обама его отговорил. И кандидатом от Демократической партии США стала Хиллари Клинтон, проигравшая в итоге выборы Дональду Трампу. Сейчас, заверили источники, обида усугубилась: Байден раздражен отсутствием хоть каких-нибудь действий со стороны Обамы, которые помогли бы избежать замены кандидата от демократов.

Еще один человек, которым недоволен действующий президент — Билл Клинтон. 77-летний предшественник, руководивший США с 1993 по 2001 годы, не имеет морального права давать советы по ходу избирательной кампании, пересказали источники NYT кулуарные монологи Байдена.

Причина, по мнению действующего президента, в том, что Клинтон не смог в 1994 году привести демократов к победе на парламентских выборах. Равно как и Обама в 2010-м. Тогда как он, Байден, смог добиться выигрыша кандидатов от партии в 2022 году.

Сейчас отказаться от участия в гонке Джо Байдена убеждают как минимум 35 конгрессменов-демократов из 263, провела подсчет The Washington Post. Три дня назад президент заболел коронавирусом и заметно снизил публичную активность. В тот же день Демократическая партия перенесла принятие решения о выдвижении кандидаты на первую неделю августа.

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