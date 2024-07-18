Демократы отложили выдвижение Байдена кандидатом в президенты

Демократическая партия США перенесла принятие решения о выдвижении Джо Байдена в кандидаты в президенты на первую неделю августа. Об этом сообщает The New York Times.

Ранее несколько анонимных представителей Демократической партии рассказали порталу Axios, что растущее давление со стороны партийных лидеров в Конгрессе и близких друзей убедит Байдена выйти из предвыборной гонки.

Издание пишет, что руководители партии, друзья Байдена и основные спонсоры считают, что он не сможет победить на выборах, а также не сможет повлиять на восприятие обществом «своего возраста и остроты ума» и обеспечить демократам большинство в Конгрессе.

Неназванные источники утверждают, что у бывшего президента США Дональда Трампа больше шансов на победу, чем у Байдена. По их мнению, приход Трампа на должность президента «сотрет наследие Байдена и надежды демократов».

«Его выбор — стать одним из героев истории или быть уверенным в том, что президентской библиотеки Байдена никогда не будет. Я молюсь, чтобы он поступил правильно. Он движется в этом направлении», — рассказал один из источников портала.

Axios также отмечает, что вероятный наиболее вероятный сценарий развития событий — отказ Байдена от участия в выборах в пользу вице-президента США Камалы Харрис. Как пишет издание Newsweek со ссылкой на букмекеров, у Харрис больше шансов быть выдвинутой в кандидаты, чем у Байдена.

К примеру, по данным компании Polymarket, вероятность того, что Харрис станет кандидатом от Демократической партии, составляет 45%, в то время как шансы Байдена оцениваются в 40%. Сайт ставок PredictIt оценил вероятность выдвижения Харрис и Байдена в 49% и 37% соответственно.

Как утверждают букмекеры, у Харрис также больше шансов на победу на выборах. Вероятность того, что вице-президент получит больше всего голосов, они оценивают в 20%, в то время как шансы Байдена составляют 11,1%.

Ранее стало известно, что Байден заболел коронавирусом и ушел на самоизоляцию. В связи с этим было отменено его выступление на конференции UNIDOSUS в Лас-Вегасе, которое должно было состояться 18 июля.

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