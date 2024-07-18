Джо Байден заболел коронавирусом

Президент США Джо Байден заразился коронавирусом. Об этом говорится в медицинском заключении, опубликованном на сайте Белого дома.

В документе говорится, что у президента появились симптомы заболевания верхних дыхательных путей — насморк и кашель. Взятый после этого у Байдена анализ на коронавирус дал положительный результат.

«Ранее сегодня после первого мероприятия в Лас-Вегасе президент Байден сдал положительный тест на COVID-19. Он неоднократно вакцинирован, и у него легкие симптомы»,— сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, из-за болезни президента было принято решение отменить его выступление на конференции UNIDOSUS в Лас-Вегасе, которое было запланировано на 18 июля. Жан-Пьер добавила, что Байдену назначили противовирусный препарат Paxlovid, и он уже получил первую инъекцию.

Она также сообщила, что президент намерен соблюдать самоизоляцию в своем доме в Рехобот-Бич в штате Делавэр, При этом Байден продолжит выполнять свои служебные обязанности в дистанционном режиме.

Это не первый раз, когда Джо Байден заболевает коронавирусом. Ранее он переносил эту инфекцию уже дважды. Последний раз президент США болел ковидом в июле 2022 года. Как сообщалось, тогда симптомы болезни проявились у него умеренно, а о его выздоровлении Белый дом сообщил уже спустя семь дней после первого положительного теста на ковид.

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